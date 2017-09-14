"Салават Юлаев" одержал волевую победу над "Торпедо" в матче КХЛ

ТАСС, 14 сентября. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У гостей отличился Юрий Сергиенко (7-я минута). В составе хозяев шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (55) и Линус Умарк (57).

"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд и с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Торпедо" с 16 очками располагается на пятой строчке на Западе.

В следующем матче уфимцы 16 сентября примут московский "Спартак", "Торпедо" в тот же день на выезде встретится с "Сочи".