"Спартак" проиграл "Нефтехимику" в матче КХЛ

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ТАСС, 14 сентября. Московский "Спартак" проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У гостей отличился Игорь Мирнов (11-я минута). В составе победителей шайбы забросили Олег Пиганович (32) и Андрей Нестрашил (45).
"Спартак" с десятью очками занимает 11-е место в таблице Западной конференции, "Нефтехимик" с 15 очками располагается на восьмой строчке на Востоке.
В следующем матче красно-белые 16 сентября на выезде сыграют с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Нефтехимик" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".
В других матчах дня казанский "Ак Барс" дома в овертайме победил "Северсталь" (2:1), "Сочи" на своем льду был сильнее рижского "Динамо" (5:1).