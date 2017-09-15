Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер сборной Саудовской Аравии покинул пост после выхода команды на ЧМ-2018

Спорт
15 сентября, 0:10 UTC+3 ТАСС

Вместо голландца Берта ван Марвейка командой будет руководить аргентинец Эдгардо Бауса

Поделиться
Материал из 1 страницы
Берт ван Марвейк

Берт ван Марвейк

© EPA/RUNGROJ YONGRIT

ТАСС, 15 сентября. Голландец Берт ван Марвейк покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии.

Смотрите также

Сборная Саудовской Аравии вышла в финальную часть ЧМ-2018

Футболисты сборной ОАЭ победили команду Саудовской Аравии в матче отбора к ЧМ-2018

Сборная Австралии обыграла команду Саудовской Аравии в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

Вместо голландского специалиста командой будет руководить аргентинец Эдгардо Бауса, с которым в четверг был подписан контракт.

5 сентября в рамках азиатского отборочного турнира сборная Саудовской Аравии одержала победу над командой Японии со счетом 1:0 и, заняв второе место в отборочной группе, обеспечила себе попадание в финальную часть чемпионата мира по футболу. Обрадованный успехом своих соотечественников, которые 12 лет не могли пробиться на мировое первенство, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пообещал выплатить им 5 млн саудовских риалов (1,3 млн долларов).

Ван Марвейк возглавлял сборную Саудовской Аравии с 2015 года. До этого он работал в голландских клубах, немецких "Гамбурге" и "Боруссии" из Дортмунда. Также специалист с 2008 по 2012 год возглавлял национальную команду Нидерландов. Бауса в 2016-2017 годах возглавлял сборную Аргентины, последним местом его работы была команда ОАЭ.

Помимо сборной Саудовской Аравии, на чемпионат мира квалифицировались команды России (как страна-организатор), Бразилии, Японии, Бельгии, Мексики, Ирана и Южной Кореи. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдепартамент не считает "ответной мерой" лишение дипломатов США парковок в РФ
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
4
Обнаружено тело дайвера, пропавшего в пещере в Сочи
5
Reuters: Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по поводу продуктов фирмы
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний
Темы дня
Новости партнеров
Реклама