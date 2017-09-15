Тренер сборной Саудовской Аравии покинул пост после выхода команды на ЧМ-2018

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ТАСС, 15 сентября. Голландец Берт ван Марвейк покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Саудовской Аравии.
Вместо голландского специалиста командой будет руководить аргентинец Эдгардо Бауса, с которым в четверг был подписан контракт.
5 сентября в рамках азиатского отборочного турнира сборная Саудовской Аравии одержала победу над командой Японии со счетом 1:0 и, заняв второе место в отборочной группе, обеспечила себе попадание в финальную часть чемпионата мира по футболу. Обрадованный успехом своих соотечественников, которые 12 лет не могли пробиться на мировое первенство, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пообещал выплатить им 5 млн саудовских риалов (1,3 млн долларов).
Ван Марвейк возглавлял сборную Саудовской Аравии с 2015 года. До этого он работал в голландских клубах, немецких "Гамбурге" и "Боруссии" из Дортмунда. Также специалист с 2008 по 2012 год возглавлял национальную команду Нидерландов. Бауса в 2016-2017 годах возглавлял сборную Аргентины, последним местом его работы была команда ОАЭ.
Помимо сборной Саудовской Аравии, на чемпионат мира квалифицировались команды России (как страна-организатор), Бразилии, Японии, Бельгии, Мексики, Ирана и Южной Кореи. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.