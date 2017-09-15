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Бах назвал неверной информацию об исключении тяжелой атлетики из программы Олимпиады-2020

Спорт
15 сентября, 18:53 UTC+3 ТАСС

Международная федерация тяжелой атлетики до декабря 2017 года должна направить в МОК отчет о решении проблем с допингом, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© EPA/FRANK RUMPENHORST

ТАСС, 15 сентября. Соревнования по тяжелой атлетике не будут исключены из программы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, слова которого приводит портал Inside The Games.

"Нет, это неверная информация [про исключение тяжелой атлетики из программы ОИ-2020]", - отметил Бах.

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Бах добавил, что нет гарантии, что тяжелая атлетика будет представлена на Играх в Париже в 2024 году.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) до декабря 2017 года должна направить в МОК отчет о решении проблем с допингом, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе. На недавнем заседании исполкома МОК сократил тяжелой атлетике число квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил.

На прошлой неделе портал Inside the Games сообщил, что комиссия IWF потребует применить жесткие меры к нарушителям антидопинговых правил. Сообщалось, что российские тяжелоатлеты будут отстранены от участия в чемпионате мира в связи с многочисленными допинговыми нарушениями на Олимпийских играх. Аналогичным санкциям будут подвержены еще восемь национальных команд - Армении, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Турции, Украины и Молдавии, однако позднее IWF опроверг данную информацию.

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