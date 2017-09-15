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Дегтярев рассчитывает, что МОК не применит коллективную ответственность к спортсменам РФ

Спорт
15 сентября, 19:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам главы комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, давление и зависть к спортсменам РФ были и будут всегда

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Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международный олимпийский комитет (МОК) не должен применять принцип коллективной ответственности к российским спортсменам в преддверии Олимпийских игр 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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В пятницу в Лиме на заседании 131-й сессии МОК было объявлено, что работа комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида будет завершена к концу текущего года. Эти комиссии были созданы в июле 2016 года МОК, они изучают данные расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Именно по итогам решений данных двух комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в Олимпиаде-2018.

"Это явное давление на спортсменов, я надеюсь, что члены МОК разберутся в поставленных вопросах и не будут применять принцип коллективной ответственности. Все, кто замешан в употреблении допинга, должны быть наказаны, мы сами в этом заинтересованы. Если есть доказательства, то мы их ждем, а если нет, то нужно прекратить "кошмарить" наших спортсменов", - сказал Дегтярев.

"Во все времена нашим олимпийцам нужно быть на голову сильнее всех обстоятельств, только так можно побеждать. Давление и зависть были и будут всегда. Стоит вспомнить скандалы с судейством на зимней Олимпиаде 2006 года", - сказал Дегтярев.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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Дегтярев, Михаил Владимирович
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