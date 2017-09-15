Дефранц избрана вице-президентом Международного олимпийского комитета

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ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Американка Анита Дефранц сменила австралийца Джона Коутса на посту вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК). Голосование состоялось на 131-й сессии организации, которая проходит в Лиме.
64-летняя Дефранц является бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года в академической гребле, в МОК она входит с 1986 года.
Коутс сохранил членство в МОК, однако его статус был изменен, теперь он представляет не свой национальный олимпийский комитет, а является индивидуальным членом.
Также сессия МОК избрала Робина Митчелла новым членом исполкома. Представитель Фиджи сменил в исполкоме ирландца Патрика Хикки, который был вынужден сложить с себя полномочия по причине подозрений в коррупционном скандале, который связан с продажей билетов на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.
После всех выборных процедур число членов МОК выросло до ста человек.