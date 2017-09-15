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Дефранц избрана вице-президентом Международного олимпийского комитета

Спорт
15 сентября, 20:43 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

После всех выборных процедур число членов МОК выросло до ста человек

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Глава МОК Томас Бах и Анита Дефранц (слева направо)

Глава МОК Томас Бах и Анита Дефранц (слева направо)

© EPA/LAURENT GILLIERON

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Американка Анита Дефранц сменила австралийца Джона Коутса на посту вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК). Голосование состоялось на 131-й сессии организации, которая проходит в Лиме.

64-летняя Дефранц является бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года в академической гребле, в МОК она входит с 1986 года.

Коутс сохранил членство в МОК, однако его статус был изменен, теперь он представляет не свой национальный олимпийский комитет, а является индивидуальным членом.

Также сессия МОК избрала Робина Митчелла новым членом исполкома. Представитель Фиджи сменил в исполкоме ирландца Патрика Хикки, который был вынужден сложить с себя полномочия по причине подозрений в коррупционном скандале, который связан с продажей билетов на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

После всех выборных процедур число членов МОК выросло до ста человек.

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