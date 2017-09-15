Воронцевич: Марьянович не оставил россиянам шансов в 1/2 финала ЧЕ по баскетболу

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Мозгов: российским баскетболистам не хватило концентрации в полуфинале ЧЕ с сербамиСпорт 15 сентября, 23:54
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СТАМБУЛ /Турция/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игра сербского центрового Бобана Марьяновича не оставила сборной России шансов в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу. Такое мнение ТАСС высказал российский форвард Андрей Воронцевич.
Полуфинальная встреча между сербами и россиянами прошла в пятницу в Стамбуле и завершилась победой сербской сборной со счетом 87:79. Марьянович стал одним из самых результативных сербских игроков, набрав 18 очков и сделав 6 подборов.
"Марьянович изуродовал нас под кольцом и не оставил нам шансов, сербы гнули свою линию, играли на своих лидеров, чего нам не хватило, - сказал Воронцевич. - Возможно, мы перегорели, но надо будет разбирать матч - вскрытие покажет. С командой Испании надо играть в свой баскетбол, все 40 минут, как и словенцы, только такой работой можно чего-то достичь, если не будем упираться все 40 минут, то шансов не будет".
Сербы сыграют в финале чемпионата Европы против словенцев, россияне поборются за бронзовые награды с испанцами. Обе игры пройдут в воскресенье, 17 сентября.