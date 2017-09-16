Минспорт утвердил включение велогонщика Перкинса в список кандидатов в сборную России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ утвердило включение двукратного чемпиона мира Шейна Перкинса в число кандидатов в сборную России по велоспорту на треке на 2017 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта.

"Перкинс утвержден как кандидат в сборную России по велотреку в командном спринте", - сообщил собеседник агентства.

В середине августа 30-летний австралиец Перкинс получил российское гражданство. 22 августа Федерация велосипедного спорта России отправила в Международный союз велосипедистов документы, необходимые для выдачи Перкинсу разрешения на выступление за сборную России.

В случае положительного решения Перкинс должен дебютировать за сборную России на чемпионате Европы, который пройдет в Берлине с 19 по 22 октября.

В феврале Перкинс объявил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке.