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Минспорт утвердил включение велогонщика Перкинса в список кандидатов в сборную России

Спорт
16 сентября, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

В середине августа 30-летний австралиец Перкинс получил российское гражданство

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Шейн Перкинс

Шейн Перкинс

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ утвердило включение двукратного чемпиона мира Шейна Перкинса в число кандидатов в сборную России по велоспорту на треке на 2017 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта.

"Перкинс утвержден как кандидат в сборную России по велотреку в командном спринте", - сообщил собеседник агентства.

В середине августа 30-летний австралиец Перкинс получил российское гражданство. 22 августа Федерация велосипедного спорта России отправила в Международный союз велосипедистов документы, необходимые для выдачи Перкинсу разрешения на выступление за сборную России.

В случае положительного решения Перкинс должен дебютировать за сборную России на чемпионате Европы, который пройдет в Берлине с 19 по 22 октября.

В феврале Перкинс объявил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Перкинс является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке.

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