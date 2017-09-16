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Последствия урагана "Ирма" не помешают проведению ЧМ по академической гребле в США

Спорт
16 сентября, 17:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Турнир пройдет в Сарасоте с 24 сентября по 2 октября

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международная федерация гребного спорта (FISA) уведомила Федерацию гребного спорта России о том, что последствия урагана "Ирма" не отразятся на качестве проведения в Сарасоте (США, штат Флорида) чемпионата мира по академической гребле. Об этом ТАСС сообщил глава ФГСР Алексей Свирин.

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Чемпионат мира пройдет в Сарасоте с 24 сентября по 2 октября.

"Сразу после того, как произошел этот природный катаклизм, из FISA пришло официальное письмо, что в течение 36 часов будет информация по поводу последствий и изменений, если они будут. В течение суток после этого письма мы получили сообщение, что организация гарантирует качество проведения турнира. Серьезных повреждений, помимо наводнения, там не было, поэтому оргкомитет уведомил, что чемпионат мира пройдет в указанные сроки в указанном месте на должном уровне. Мы спокойно готовимся к турниру", - сказал Свирин.

Ураган пятой категории "Ирма" 6 сентября обрушился на регион Карибского бассейна, а 10 сентября - на территорию Флориды, принеся мощные ветра и проливные дожди. Как сообщалось ранее, не менее 17 человек стали жертвами стихийного бедствия во Флориде, шесть - в штатах Южная Каролина и Джорджия.

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