Фестиваль "Россия любит футбол" состоялся в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Антон Спесивцев/. На территории олимпийского комплекса Лужники" в Москве прошел первый ежегодный фестиваль "Россия любит футбол". Мероприятие было организовано одноименным общественным движением, соучредителями которого являются посол чемпионата мира 2018 года, инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом и дискриминацией, директор по подготовке резерва московского футбольного клуба "Динамо" Алексей Смертин и руководитель издательского дома "Советский спорт" Сергей Колушев.

Официальное открытие праздника состоялось в 13:00 мск на поле Северного спортивного ядра "Лужников". Через полчаса аналогичная церемония прошла на сцене, обустроенной на центральной аллее комплекса. Ведущим развлекательной программы стал телекомментатор Виктор Гусев. В течение дня на сцене показывались театрализованные номера, а также проходили выступления артистов отечественной эстрады.

Зарождение новой традиции

В рамках фестиваля состоялся футбольный турнир. По данным организаторов мероприятия, в нем приняли участие около 10 тыс. человек, разделенных на 624 любительские мужские команды различных возрастных категорий (до 16 лет, 17-21 год, старше 21 года), а также женские команды (в общей возрастной категории).

"Я был крайне впечатлен количеством участников [соревнований]", - признался ТАСС Смертин.

Отдельный турнир был организован среди команд, составленных из официальных лиц, звезд спорта и артистов. Его победителем этих соревнований стала команда Российского футбольного союза (РФС).

Смертин выразил надежду, что фестиваль станет ежегодным. "Сама идея мероприятия правильная, целью является собрать аудиторию, привлечь внимание молодежи к футболу, - сказал он. - "Лужники" - мекка футбольного мира в России, поэтому собрать здесь ребят и дать возможность вдоволь поиграть в футбол - отличное решение".

Руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев в разговоре с журналистами отметил, что фестиваль призван помочь популяризации футбола в России. "Футбол в России - это больше, чем спорт, - сказал он. - Это народная игра. Мы обязаны всеми силами способствовать популяризации этого замечательного вида спорта в нашей стране, а сегодняшний фестиваль - один из эффективных способов сделать это".

Для гостей праздника было предоставлено несколько площадок для развлечений. Любой желающий мог принять участие в турнире по киберфутболу, в котором, в частности, принял участие и Смертин. На площади рядом с Малой спортивной ареной были оборудованы площадки для занятий футбольным фристайлом. На территории всего комплекса был организован масштабный фудкорт.

После церемонии награждения победителей футбольного турнира программа фестиваля завершилась концертом Noize MC.