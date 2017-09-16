"Сочи" победил "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 16 сентября. "Сочи" обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбу на второй минуте матча забросил Михаил Мамкин.
"Сочи" занимает шестое место в Западной конференции с 17 очками, "Торпедо" - седьмую строчку с 16 очками.
В следующем матче "Торпедо" 19 сентября примет пекинский "Куньлунь". "Сочи" 20 сентября сыграет в гостях с челябинским "Трактором".
В другом матче нижнекамский "Нефтехимик" победил череповецкую "Северсталь" со счетом 4:2.