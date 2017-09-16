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"Сочи" победил "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
16 сентября, 19:38 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

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ТАСС, 16 сентября. "Сочи" обыграл нижегородское "Торпедо" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбу на второй минуте матча забросил Михаил Мамкин.

"Сочи" занимает шестое место в Западной конференции с 17 очками, "Торпедо" - седьмую строчку с 16 очками.

В следующем матче "Торпедо" 19 сентября примет пекинский "Куньлунь". "Сочи" 20 сентября сыграет в гостях с челябинским "Трактором".

В другом матче нижнекамский "Нефтехимик" победил череповецкую "Северсталь" со счетом 4:2.

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