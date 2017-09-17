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Ковалев: Головкин чисто выиграл бой против Альвареса

Спорт
17 сентября, 8:39 UTC+3 ТАСС

Российский боксер назвал лабудой судейское решение, согласно которому бой завершился ничьей

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал чистую победу над мексиканцем Саулем Альваресом. Такое мнение на своей странице в Instagram высказал российский боксер Сергей Ковалев.

В воскресенье в Лас-Вегасе Головкин и Альварес провели поединок за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг. Бой завершился вничью: один судья отдал победу мексиканцу (118:110), второй - казахстанцу (115:113), третий дал ничейный итог (114:114). Головкин сохранил свои пояса чемпиона мира.

Это настоящая лабуда, а не решение! Хотя это Вегас и тут нечему удивляться! Гена @gggboxing чисто выиграл этот бой!!! P.S. Это уже не спорт, а чистый бизнес! В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе. Again wrong design It's Vegas baby

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

"Это настоящая лабуда, а не судейское решение, - прокомментировал итоги боя Ковалев. - Головкин чисто выиграл этот поединок. Это уже не спорт, а чистый бизнес. В какой раз убеждаюсь, что в Вегасе нельзя выяснить, кто на самом деле лучший в том или ином весе".

Также Ковалев выложил в Instagram фрагмент передачи с американского телеканала ESPN, где журналист Стивен Эй Смит заявил, что судья, выставившая счет в бою 118:110 в пользу Альвареса, не должна была работать на таком поединке, так как она не понимает, что делает. "Она смотрела не тот бой, который смотрели миллионы зрителей по телевидению и тысячи болельщиков на арене", - заявил Смит. "Полностью с ним согласен", - прокомментировал видеофрагмент Ковалев.

Ковалев являлся чемпионом мира по версиям IBF, WBA и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Он проиграл эти пояса решением судей в ноябре 2016 года американцу Андре Уорду. В июне 2017 года Ковалев уступил в реванше Уорду, проиграв техническим нокаутом в восьмом раунде. На счету Ковалева на профессиональном ринге 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья.

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