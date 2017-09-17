"Витязь" в овертайме обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 17 сентября. Подольский "Витязь" со счетом 4:3 в овертайме обыграл владивостокский "Адмирал" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У гостей отличились Максим Афиногенов (22-я минута), Алексей Макеев (28) и Воттек Мозки (59). В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Вадим Краснослободцев (1), Виктор Александров (7) и Даниил Курашов (41). Решающую шайбу на второй минуте овертайма забросил Никлас Бурстрём.

"Витязь" поднялся на восьмую строчку в таблице Западной конференции. У подольского клуба 13 очков в 12 матчах. "Адмирал" занимает 12-е место, в активе команды 10 очков после 11 игр.

В следующем матче 19 сентября "Витязь" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". "Адмирал" 21 сентября на выезде встретится с московским "Спартаком".