"Витязь" в овертайме обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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ТАСС, 17 сентября. Подольский "Витязь" со счетом 4:3 в овертайме обыграл владивостокский "Адмирал" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У гостей отличились Максим Афиногенов (22-я минута), Алексей Макеев (28) и Воттек Мозки (59). В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Вадим Краснослободцев (1), Виктор Александров (7) и Даниил Курашов (41). Решающую шайбу на второй минуте овертайма забросил Никлас Бурстрём.
"Витязь" поднялся на восьмую строчку в таблице Западной конференции. У подольского клуба 13 очков в 12 матчах. "Адмирал" занимает 12-е место, в активе команды 10 очков после 11 игр.
В следующем матче 19 сентября "Витязь" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". "Адмирал" 21 сентября на выезде встретится с московским "Спартаком".