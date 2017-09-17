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Даниил Квят сошел в гонке Гран-при Сингапура

Спорт
17 сентября, 15:45 UTC+3 ТАСС

Инцидент произошел на 11-м круге, россиянин после собственной ошибки врезался в стену в одном из поворотов

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Даниил Квят

Даниил Квят

© EPA-EFE/LYNN BO BO

ТАСС, 17 сентября. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят попал в аварию и сошел с дистанции гонки Гран-при Сингапура.

Инцидент произошел на 11-м круге. Квят после собственной ошибки врезался в стену в одном из поворотов. После аварии российский гонщик извинился перед командой по радиосвязи.

Квят стал пятым гонщиком на Гран-при Сингапура, сошедшим с трассы. На старте гонки друг с другом столкнулись гонщики "Феррари" финн Кими Райкконен, немец Себастьян Феттель и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Также из-за механических проблем с машиной гонку не смог закончить испанский пилот "Макларена" Фернандо Алонсо.

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