"Авангард" в овертайме обыграл "Югру" в матче КХЛ

ТАСС, 17 сентября. Омский "Авангард" в овертайме одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (10-я минута) и Валентин Пьянов (17). У гостей отличились Андрей Анкудинов (23) и Константин Майоров (58). Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Семенов (62).

"Авангард" занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в десяти играх. Омский клуб одержал четвертую победу подряд. "Югра" расположилась на 13-м месте, в активе команды 9 очков. Ханты-мансийская команда проиграла четвертый матч подряд.

В следующем матче "Авангард" на своем льду примет санкт- петербургский СКА. "Югра" также дома сыграет с ярославским "Локомотивов". Обе встречи пройдут 21 сентября.

В другом матче воскресенья новосибирская "Сибирь" со счетом 4:0 обыграла астанинский "Барыс".