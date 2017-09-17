Елбакиев стал чемпионом России по дзюдо в весе до 73 кг

НАЛЬЧИК, 17 сентября. /ТАСС/. Георгий Елбакиев завоевал золото чемпионата России по дзюдо в весовой категории до 73 кг. Соревнования проходят в Нальчике.

Второе место занял Георгий Шмаков. Бронзовыми призерами стали Саян Ондар и Олег Бабгоев.

В весовой категории до 81 кг выиграл Иван Воробьев, победивший в финале Абаса Азизова. Бронза у Мурата Хабачирова и Магомеда Абдулкагирова.

В женских соревнованиях в весе до 63 кг победительницей стала Дарья Давыдова. Второе место заняла Валентина Костенко, бронзовыми призерами стали Екатерина Оноприенко и Камила Бадурова. В весе до 57 кг выиграла Дарья Межецкая, победившая в финале Анастасию Конкину. Третье место заняли Татьяна Казенюк и Наталья Голомидова.

Чемпионат России по дзюдо завершится 18 сентября.