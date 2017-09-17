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Гол Бикфалви принес "Уралу" гостевую победу над "Рубином" в матче РФПЛ

Спорт
17 сентября, 18:28 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Екатеринбурга

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Футболисты "Урала"

Футболисты "Урала"

© Егор Алееев/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Екатеринбургский "Урал" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в гостевом матче 10-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Эрик Бикфалви забил гол на 87-й минуте.

"Урал" прервал безвыигрышную серию, которая составляла семь матчей.

"Рубин" занимает шестое место с 14 очками, "Урал" - девятое с 13 очками.

В следующем матче 24 сентября "Урал" примет "Тосно". "Рубин" 25 сентября сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".

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