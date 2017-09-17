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Московское "Динамо" проиграло "Автомобилисту" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
17 сентября, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

Единственную шайбу на 34-й минуте забросил Александр Кучерявенко

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" уступило екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На 34-й минуте шайбу забросил Александр Кучерявенко.

"Автомобилист" занимает третье место в Восточной конференции (21 очко), "Динамо" идет пятым на Западе (19).

В следующем матче 21 сентября "Динамо" сыграет в гостях с "Сибирью". "Автомобилист" 22 сентября примет "Сочи".

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