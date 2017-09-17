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СКА одержал 12-ю победу подряд, разгромив "Трактор" в матче КХЛ

Спорт
17 сентября, 19:29 UTC+3 ТАСС

Клуб из Санкт-Петербурга добился победы со счетом 5:0

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Хоккеисты СКА

Хоккеисты СКА

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Санкт-петербургский СКА победил челябинский "Трактор" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отличились Илья Ковальчук (14-я минута), Евгений Кетов (24), Николай Прохоркин (27), Виктор Тихонов (28), Патрик Херсли (48).

Для СКА эта победа стала 12-й с начала сезона, клуб повторил свое достижение 2014 года, когда также выиграл первые 12 матчей. Петербуржцы лидируют в Западной конференции с 33 очками. "Трактор" занимает 10-е место в Восточной конференции (12).

В следующем матче 20 сентября "Трактор" примет "Сочи". СКА 21 сентября сыграет в гостях с омским "Авангардом".

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