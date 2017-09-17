Минское "Динамо" победило "Металлург" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

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ТАСС, 17 сентября. Минское "Динамо" одержало победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Металлурга" отличились Ян Коварж (3-я минута), Мэтт Эллисон (24), Ярослав Косов (37). За "Динамо" шайбы забросили Александр Китаров (47, 53), Александр Павлович (49, 60), Евгений Лисовец (60).
"Динамо" занимает восьмое место в Западной конференции с 14 очками, "Металлург" - седьмое место в Восточной конференции (19).
В следующем матче "Динамо" 21 сентября сыграет в гостях с астанинским "Барысом". "Металлург" 22 сентября" примет уфимский "Салават Юлаев".
В другом матче дня "Локомотив" победил дома тольяттинскую "Ладу" со счетом 2:1.