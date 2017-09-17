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Чемпион России по дзюдо Елбакиев радовался за болельщиков больше, чем за медаль

Спорт
17 сентября, 20:03 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В финале чемпионата России Елбакиев выиграл у сибиряка Георгия Шмакова

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НАЛЬЧИК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Осетинский дзюдоист Георгий Елбакиев дебютировал на взрослом чемпионате России, завоевав золотую награду. Как рассказал ТАСС спортсмен после выступления на турнире, проходящем в Нальчике, радость его болельщиков на трибуне УСК "Гладиатор" оказалась для него дороже золотой награды.

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В финале чемпионата страны Елбакиев выиграл у сибиряка Георгия Шмакова.

"Радость команды, которая сегодня поддерживала меня, стала куда дороже самой медали, - рассказал Елбакиев. - Их поддержка и стала для меня основным мотиватором. Если ты работаешь в здоровом коллективе, который тебе всегда помогает, ты неминуемо будешь расти. Так что сегодня половина победы принадлежит осетинской сборной".

Дзюдоист признался, что мечтал о победе на чемпионате России. "Наверное, моя сегодняшняя победа - это сила визуализации в действии, ведь я ее себе по ночам представлял. А накануне тренер попросил меня очень постараться, ведь медали у Осетии на чемпионате России еще не было. Вот я и постарался, но скажу честно, вообще я не боюсь проигрывать", - признался Елбакиев.

Бронзовыми призерами чемпионата России стали Саян Ондар и Олег Бабгоев.

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