Чемпион России по дзюдо Елбакиев радовался за болельщиков больше, чем за медаль

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НАЛЬЧИК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Осетинский дзюдоист Георгий Елбакиев дебютировал на взрослом чемпионате России, завоевав золотую награду. Как рассказал ТАСС спортсмен после выступления на турнире, проходящем в Нальчике, радость его болельщиков на трибуне УСК "Гладиатор" оказалась для него дороже золотой награды.
В финале чемпионата страны Елбакиев выиграл у сибиряка Георгия Шмакова.
"Радость команды, которая сегодня поддерживала меня, стала куда дороже самой медали, - рассказал Елбакиев. - Их поддержка и стала для меня основным мотиватором. Если ты работаешь в здоровом коллективе, который тебе всегда помогает, ты неминуемо будешь расти. Так что сегодня половина победы принадлежит осетинской сборной".
Дзюдоист признался, что мечтал о победе на чемпионате России. "Наверное, моя сегодняшняя победа - это сила визуализации в действии, ведь я ее себе по ночам представлял. А накануне тренер попросил меня очень постараться, ведь медали у Осетии на чемпионате России еще не было. Вот я и постарался, но скажу честно, вообще я не боюсь проигрывать", - признался Елбакиев.
Бронзовыми призерами чемпионата России стали Саян Ондар и Олег Бабгоев.