Куницын: российские теннисисты будут биться за возвращение в Мировую группу Кубка Дэвиса

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. В следующем году российские теннисисты будут бороться за возвращение в Мировую группу Кубка Дэвиса. Об этом ТАСС заявил капитан команды Игорь Куницын.

Ранее сборная России в Будапеште уступила венграм со счетом 1-3 в матче плей-офф и вылетела из Мировой группы. В следующем сезоне команда будет выступать в европейско- африканской группе. Куницын заменял на капитанском посту президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, который находился в Лиме на сессии МОК.

"Если вспомнить, то из первой группы как-то два года выпадала сборная Испании, там же мы сейчас увидим аргентинцев (прошлогодних победителей Кубка Дэвиса - прим. ТАСС), возможно, что туда вылетят и швейцарцы, - сказал Куницын. - Это связано с календарем, ведь когда матчи Кубка Дэвиса проходят после турниров Большого шлема, то преимущество имеют те, кто рано вылетает. Конечно, вылететь (из Мировой группы) очень обидно и неприятно. Но на следующий год будем биться за право вернуться".

Собеседник агентства также отметил, что российским теннисистам не хватило времени на то, чтобы перестроиться на другое покрытие - в Будапеште россияне играли на грунте, в то время как предыдущие турниры теннисисты провели на харде.

"Были минимальные сроки на восстановление и на переход на грунт, - отметил Куницын. - Так как ребята хорошо сыграли в Нью-Йорке, то прилетели поздно, и времени не хватило на то, чтобы подготовиться и показать свой максимальный теннис. Но по самоотдаче и желанию играть никаких претензий нет, большое спасибо ребятам. Венгры же воспользовались преимуществом выбора покрытия, они осложнили ситуацию нам, но для Кубка Дэвиса это нормально".

Куницын также добавил, что нынешний состав сборной России "плюс Евгений Донской и Андрей Кузнецов" будет стабильно выступать в течение долгих лет.

В Мировой группе выступают 16 команд, проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1-4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе - сборную Венгрии.