Бельгийские теннисисты сыграют с французами в финале Кубка Дэвиса

Бельгийский теннисист Стив Дарси, который вывел свою сборную в финал Кубка Дэвиса 2017 года © EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ТАСС, 17 сентября. Сборные Бельгии и Франции встретятся в финале Мировой группы Кубка Дэвиса по теннису.

Сборная Франции в составе Люка Пуи, Жо-Вильфрида Цонга, Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю в первом полуфинале победила команду Сербии со счетом 3-1.

Во другом матче 1/2 финала сборная Бельгии (Стив Дарси, Рубен Бемельманс, Артур де Греф и Давид Гоффен) были сильнее команды Австралии со счетом 3-2.

Финал Бельгия - Франция пройдет с 24 по 26 ноября. Кубок Дэвиса 2016 года завоевала сборная Аргентины, в нынешнем сезоне вылетевшая из турнира уже в первом раунде.