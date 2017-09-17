Россиянин Алексей Швед вошел в символическую сборную Евробаскета

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник российской команды Алексей Швед вошел в символическую сборную чемпионата Европы по баскетболу, который завершился в Стамбуле.

В символическую сборную также вошли атакующий защитник Лука Дончич (Словения), разыгрывающий защитник Горан Драгич (Словения), легкий форвард Богдан Богданович (Сербия), тяжелый форвард По Газоль (Испания).

Чемпионом Европы стала сборная Словении, победившая в финале команду Сербии - 93:85. Россияне в матче за третье место уступили испанцам со счетом 85:93.

28-летний Швед выступает за "Химки", заключив контракт в 2015 году. Он был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17. Также он принимал участие в первом Матче всех звезд лиги в 2017 году. Кроме того, в прошлом сезоне он стал лучшим снайпером Еврокубка, был выбран в первую символическую пятерку и признан самым ценным игроком турнира.

Швед ранее выступал в НБА, защитник выставлял свою кандидатуру на драфт новичков лиги в 2010 году, но не был выбран ни одной из команд. Однако в 2012 году он заключил контракт с командой НБА "Миннесота", позднее в различные годы выступал за "Филадельфию", "Хьюстон" и "Нью-Йорк".