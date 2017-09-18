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"Зенит" сыграет с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
18 сентября, 0:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Игра 10-го тура пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 20:00 мск

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Главный тренер ФК "Уфа" Сергей Семак и старший тренер ФК "Уфа" Сергей Томаров (слева направо)

Главный тренер ФК "Уфа" Сергей Семак и старший тренер ФК "Уфа" Сергей Томаров (слева направо)

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Два матча в Москве и Санкт- Петербурге пройдут в понедельник в 10-м туре чемпионата России по футболу. Лидер "Зенит" принимает "Уфу", тогда как один из его преследователей "Локомотив" встретится с аутсайдером - пермским "Амкаром".

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"Зенит" два предыдущих матча чемпионата завершил нулевыми ничьими - с "Ростовом" и "Динамо", так что "Локомотив" теперь отстает от лидера всего на одно очко, а "Краснодар" команда из Санкт-Петербурга и вовсе опережает лишь по дополнительным показателям. В четверг "Зенит" провел матч Лиги Европы в Скопье, со счетом 5:0 разгромив местный "Вардар". Двумя мячами отметился лучший бомбардир команды Александр Кокорин, первый гол в сезоне забил Артем Дзюба.

Однако ближайший соперник "Зенита" чемпиону Македонии вряд ли уступит, к тому же возглавляет "Уфу" Сергей Семак, который в составе "Зенита" выиграл два чемпионата России и начинал тренерскую карьеру. "Уфа" - первый клуб, где Семак работает главным тренером, и 41-летний специалист впервые выведет свою команду против "Зенита".

В отличие от прошлого сезона, уфимцы пока не могут бороться за еврокубковые места, одержав всего две победы. При этом команда из столицы Башкирии регулярно отбирает очки у "Зенита", хотя и ни разу не сумел за три сезона команду из Санкт-Петербурга обыграть.

После поездки в Македонию главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может сделать серьезные перестановки в составе. Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 20:00 мск. Главный арбитр - Роман Галимов из Улан-Удэ.

"Локомотив" играет с аутсайдером

"Локомотив" в субботу лишился второй строчки в таблице, которую занял "Краснодар", однако в случае победы вернет себе утерянные позиции и может даже стать лидером, если осечку допустит "Зенит". Подопечные Юрия Семина в четверг также проводили гостевую встречу Лиги Европы - против датского "Копенгагена", добившись нулевой ничьей. "Локомотив" вновь не лучшим образом выглядел в атаке, однако противостоять ему будет соперник, который в девяти матчах забил лишь два мяча и замыкает турнирную таблицу.

"Амкар" набрал лишь пять очков, пермяки могут похвастаться разве что тем, что практически не проигрывают крупно, пять поражений команда потерпела со счетом 0:1. При этом предыдущий гостевой матч "Амкар" выиграл с тем же счетом - в Туле у "Арсенала". Победив еще и в Москве, команда Гаджи Гаджиева выберется из зоны вылета, поднявшись на 14-е место.

Противостояние двух самых опытных тренеров премьер-лиги (Семину - 70 лет, Гаджиеву - 71) пройдет на столичной "РЖД- Арене", начало - 19:30 мск. Главный арбитр - Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Дисквалифицирован защитник "Амкара" Брайн Идову.

10-й тур стартовал в пятницу, когда "Арсенал" победил "Динамо" (1:0). В субботу ЦСКА победил "Ростов" (2:0), а "Анжи" проиграл "Краснодару" - 1:5. В воскресенье хабаровский СКА сыграл вничью с "Ахматом" (2:2), с таким же счетом завершился матч между "Тосно" и "Спартаком", а "Рубин" проиграл "Уралу" - 0:1.

В чемпионате России лидируют набравшие по 21 очку "Зенит" (9 матчей) и "Краснодар (10). 20 очков в девяти матчах набрал "Локомотив".

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