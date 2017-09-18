Игрок "Локомотива" Кронвалль признан лучшим защитником недели в КХЛ

Контейнерооборот терминалов Cosco Shipping Ports в августе 2017 года вырос на 14,4%Транспорт 18 сентября, 16:35
Буду резать: смысл и подноготная налоговой реформы ТрампаЭкономика и бизнес 18 сентября, 16:30
Минтруд: МРОТ повысится за три года на 53%Экономика и бизнес 18 сентября, 16:24
Global Ports лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту в январе-августе 2017 годаТранспорт 18 сентября, 16:18
Жамалетдинов вошел в расширенный состав молодежной сборной РФ на отборочные матчи ЧЕ-2019Спорт 18 сентября, 16:14
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны РФ первый в этом году полковой комплект С-400Армия и ОПК 18 сентября, 16:13
Российский препарат для лечения гемофилии снизит зависимость страны от импортных лекарствНовости партнеров 18 сентября, 16:12
Ураган "Мария" усилился до второй категорииПроисшествия 18 сентября, 16:07
Томские ученые создали детали для Большого адронного коллайдераНаука 18 сентября, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 сентября. Игрок ярославского "Локомотива" Стаффан Кронвалль признан лучшим защитником недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
На прошедшей неделе "Локомотив" выиграл все четыре матча, в которых Кронвалль забросил две шайбы и сделал две результативные передачи, при этом его голы в ворота "Автомобилиста" и "Трактора" стали победными. Защитник завершил все матчи с положительным показателем полезности, а также заблокировал восемь бросков.
Лучшим вратарем признан игрок пекинского "Куньлуня" Магнус Хелльберг, не пропустивший ни одной шайбы в двух матчах. Лучшим нападающим признан игрок петербургского СКА Илья Ковальчук, забросивший четыре шайбы и сделавший три результативные передачи в четырех матчах. Лучшим новичком стал нападающий хельсинкского "Йокерита" Эли Толванен. 18-летний финн забросил победную шайбу в матче с хабаровским "Амуром".