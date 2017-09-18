Игрок "Локомотива" Кронвалль признан лучшим защитником недели в КХЛ

ТАСС, 18 сентября. Игрок ярославского "Локомотива" Стаффан Кронвалль признан лучшим защитником недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На прошедшей неделе "Локомотив" выиграл все четыре матча, в которых Кронвалль забросил две шайбы и сделал две результативные передачи, при этом его голы в ворота "Автомобилиста" и "Трактора" стали победными. Защитник завершил все матчи с положительным показателем полезности, а также заблокировал восемь бросков.

Лучшим вратарем признан игрок пекинского "Куньлуня" Магнус Хелльберг, не пропустивший ни одной шайбы в двух матчах. Лучшим нападающим признан игрок петербургского СКА Илья Ковальчук, забросивший четыре шайбы и сделавший три результативные передачи в четырех матчах. Лучшим новичком стал нападающий хельсинкского "Йокерита" Эли Толванен. 18-летний финн забросил победную шайбу в матче с хабаровским "Амуром".