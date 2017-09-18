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Музеи Калининграда во время ЧМ-2018 по футболу будут работать до 6 утра

Спорт
18 сентября, 23:09 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 18, сентября. /ТАСС

По словам врио министра культуры и туризма региона Андрея Ермака, данное предложение будет интересно туристам, которые приедут в Калининград только на матч и ранним утром уедут

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Музей янтаря в Калининграде

Музей янтаря в Калининграде

© Руслан Шамуков/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Музеи Калининграда во время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года будут работать до 6 часов утра, чтобы болельщики, приехавшие даже на один матч, смогли ознакомиться с их экспозициями. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на врио министра культуры и туризма региона Андрея Ермака.

"Мы планируем во время проведения матчей по футболу обеспечить работу музеев до 6 утра. У нас есть опыт Музейной ночи, Ночи кино, Ночи искусств. И этот накопленный опыт нужно использовать во время проведения чемпионата", - приводит пресс-служба слова Ермака.

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Предложение, по его словам, будет интересно туристам, "которые приедут в Калининград только на матч и ранним утром уедут".

Ермак сообщил, что во время игр ЧМ-2018 в Калининграде на острове им. Иммануила Канта планируется организовать работу кинотеатров под открытым небом с показом фильмов тех стран, чьи команды будут играть в Калининграде.

Для информирования гостей чемпионата в Калининграде развернут три базовых информационно-туристических центра - в аэропорту Храброво, на Южном железнодорожном вокзале и в центре города. Кроме того, о турмаршрутах и достопримечательностях региона гостям будут рассказывать работники местных ресторанов. Для болельщиков планируется создать единый маршрут "Футбольная линия", который объединит основные точки - стадион, фан-зону, центр города.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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