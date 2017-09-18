Президент РФБ Кириленко признался, что является фанатом Шведа

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ТАСС, 18 сентября. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался, что является персональным болельщиком атакующего защитника сборной России и клуба "Химки" Алексея Шведа. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Я давно слежу за Шведом, - сказал Кириленко. - Я его фанат, мне нравится, как он играет. Конечно, он стал лидером команды (сборной России на чемпионате Европы - прим. ТАСС), мы за его яркой игрой забываем других ребят, которые "носят рояль".
Сборная России заняла четвертое место на Евробаскете, проиграв в матче за бронзу команде Испании. Швед стал лучшим снайпером турнира, набрав 219 очков в девяти матчах. Также атакующий защитник вошел в символическую сборную турнира с Гораном Драгичем, Лукой Дончичем (оба - Словения), Богданом Богдановичем (Сербия) и По Газолем (Испания).