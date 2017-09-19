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СМИ: футболисты ПСЖ Неймар и Кавани едва не подрались в раздевалке после матча с "Лионом"

Спорт
19 сентября, 3:24 UTC+3 ТАСС

Нападающие повздорили из-за права на реализацию штрафных ударов

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Неймар

Неймар

© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 19 сентября. Нападающие футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани и Неймар едва не подрались в раздевалке после встречи чемпионата Франции с "Лионом". Об этом сообщает издание L'Еquipe.

В воскресенье ПСЖ на своем поле обыграл "Лион" со счетом 2:0 в рамках шестого тура французского первенства. В одном из эпизодов в сторону ворот "Лиона" был назначен штрафной, его собирался исполнить Кавани, однако Дани Алвес выхватил у него мяч и передал Неймару. Позднее в ворота "Лиона" судья поставил пенальти, и футболисты вновь оспорили право пробить по мячу. В итоге Кавани попытку не реализовал.

По информации газеты, Кавани в раздевалке высказал Неймару свои претензии по поводу происходившего на поле, в ответ последний бросился на него с кулаками, однако драку предотвратил капитан команды Тиаго Силва.

Бразилец Неймар перешел в ПСЖ этим летом из "Барселоны", выкупив свой контракт у клуба за €222 млн и став самым дорогим футболистом в истории. Кавани в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 35 голами, из которых семь забил с пенальти.

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