Все мужские резервные сборные РФ по баскетболу получили неудовлетворительные оценки

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ТАСС, 19 сентября. Тренерский совет Российской федерации баскетбола (РФБ) поставил неудовлетворительные оценки всем мужским резервным сборным России по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.
Заседание тренерского совета РФБ прошло во вторник в "Доме баскетбола".
На заседании были заслушаны отчеты старших тренеров о выступлении резервных сборных на первенствах Европы этим летом - Захара Пашутина (игроки не старше 20 лет), Игоря Грачева (18) и Александра Антипова (16). Результаты всех трех команд признаны неудовлетворительными.
Сборная России для игроков не старше 20 лет не смогла вернуться в дивизион А, проиграв решающий матч команде Великобритании и финишировав четвертой. Команда до 18 лет заняла девятое место, а российские баскетболисты не старше 16 лет заняли последнее 16-е место и отправились в дивизион В.
Также в ходе заседания тренерский совет обсудил кандидатуры старшего тренера сборной до 16 лет. Исполняющим обязанности старшего тренера назначен Андрей Шигин, а его помощником - Виктор Швед. Обсуждение кандидатов в сборную других возрастов перенесено на следующее заседание тренерского совета, которое должно состояться в октябре.