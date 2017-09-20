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Президент Южной Кореи дал гарантии безопасности при проведении Олимпиады-2018

Спорт
20 сентября, 4:33 UTC+3 ТАСС

Мун Чжэ Ин заверил главу МОК Томаса Баха, что страна успешно проведет Игры в феврале 2018 года

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ТАСС, 20 сентября. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин гарантировал Международному олимпийскому комитету (МОК), что Игры 2018 года пройдут на высочайшем уровне с точки зрения безопасности, несмотря на обострение ситуации на Корейском полуострове. Слова главы государства приводит Reuters.

"Мы хорошо понимаем, что у МОК и всего мира возникают проблемы из-за Корейского полуострова. Успешное проведение Олимпиады позволит устранить беспокойство по поводу безопасности и продемонстрирует мир и стабильность в регионе", - сказал Мун Чжэ Ин на встрече с главой МОК Томасом Бахом в Нью-Йорке.

КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны. В МИД КНДР заявили, что полностью отвергают новый пакет рестрикций.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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