Президент Южной Кореи дал гарантии безопасности при проведении Олимпиады-2018

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ТАСС, 20 сентября. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин гарантировал Международному олимпийскому комитету (МОК), что Игры 2018 года пройдут на высочайшем уровне с точки зрения безопасности, несмотря на обострение ситуации на Корейском полуострове. Слова главы государства приводит Reuters.
"Мы хорошо понимаем, что у МОК и всего мира возникают проблемы из-за Корейского полуострова. Успешное проведение Олимпиады позволит устранить беспокойство по поводу безопасности и продемонстрирует мир и стабильность в регионе", - сказал Мун Чжэ Ин на встрече с главой МОК Томасом Бахом в Нью-Йорке.
КНДР в сентябре провела ядерное испытание и очередной запуск баллистической ракеты, которая пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана. В ответ на провокационные действия Пхеньяна Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против страны. В МИД КНДР заявили, что полностью отвергают новый пакет рестрикций.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.