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Южная Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии

Спорт
20 сентября, 6:11 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

Голосование по документу состоится в Генеральной Ассамблее 13 ноября

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Республика Корея передала в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии. Об этом сообщил в среду журналистам представитель администрации президента страны Мун Чжэ Ина по итогам его встречи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, передает агентство Reuters.

"В соответствии с традицией, Южная Корея направила в ООН проект резолюции об олимпийском перемирии, которое должно начаться перед зимними Играми в Пхенчхане. Голосование по документу состоится в Генеральной Ассамблее 13 ноября", - отмечает агентство.

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается напряженной из-за проведенного КНДР 3 сентября ядерного испытания и пусков баллистических ракет.

Традиция заключения перемирия на время спортивных состязаний уходит корнями в античную историю. Зародившись в Древней Греции в VIII веке до н. э., она давала возможность спортсменам безопасно прибыть к месту состязаний, а затем вернуться домой. В 1992 году с призывом соблюдать олимпийское перемирие выступил Международный олимпийский комитет. Спустя год эту инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН, принявшая резолюцию 48/11.

С тех пор каждые два года - перед зимней и летней Олимпиадами - страны-хозяйки Игр предлагают свой текст резолюции Генеральной Ассамблее под общепринятым названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов". В последний раз такой документ принимался в октябре 2016 года по инициативе Бразилии, принимавшей XXXI летнюю Олимпиаду. В тексте упоминался дельфийский оракул, который призывал "вместо порочного круга распрей" каждые четыре года проводить спортивные соревнования в атмосфере мира и дружбы.

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