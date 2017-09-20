"Сент-Луис" проиграл "Далласу" в предсезонном матче НХЛ, Костин забросил шайбу

ТАСС, 20 сентября. "Даллас" обыграл "Сент-Луис" со счетом 5:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Маттиас Янмарк (12-я минута), Николас Каамано (25), Бретт Ритчи (49), Джейми Бенн (53) и Эса Линделл (59). У "Сент-Луиса" шайбы забросили Уэйд Меган (4), Клим Костин (12) и Сэмюэль Блэйз (33).

Костин был выбран на драфте 2017 года под общим 31-м номером (первым среди российских хоккеистов). Это дебютная шайба 18-летнего нападающего за "Сент-Луис", результативную передачу ему сделал другой российский форвард Иван Барбашев.

В составе "Далласа" по голевой передаче на свой счет записали российские нападающие Александр Радулов и 20-летний Денис Гурьянов.