"Сент-Луис" проиграл "Далласу" в предсезонном матче НХЛ, Костин забросил шайбу

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ТАСС, 20 сентября. "Даллас" обыграл "Сент-Луис" со счетом 5:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Маттиас Янмарк (12-я минута), Николас Каамано (25), Бретт Ритчи (49), Джейми Бенн (53) и Эса Линделл (59). У "Сент-Луиса" шайбы забросили Уэйд Меган (4), Клим Костин (12) и Сэмюэль Блэйз (33).
Костин был выбран на драфте 2017 года под общим 31-м номером (первым среди российских хоккеистов). Это дебютная шайба 18-летнего нападающего за "Сент-Луис", результативную передачу ему сделал другой российский форвард Иван Барбашев.
В составе "Далласа" по голевой передаче на свой счет записали российские нападающие Александр Радулов и 20-летний Денис Гурьянов.