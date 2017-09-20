Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб НХЛ "Вегас" обыграл "Колорадо" в дебютном матче Шипачева

Спорт
20 сентября, 6:56 UTC+3 ТАСС

Российский форвард провел на площадке 13 минут, за которые не нанес ни одного броска по воротам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вадим Шипачев (№87)

Вадим Шипачев (№87)

© AP Photo/Jack Dempsey

ТАСС, 20 сентября. "Вегас" победил "Колорадо" со счетом 4:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Брэд Хант (6-я минута), Джонатан Маршессо (7), Оскар Линдберг (8) и Томас Хайка (56). У "Колорадо" шайбу забросил Натан Маккиннон (38).

Российский форвард "Вегаса" Вадим Шипачев сыграл дебютный матч за клуб. Он провел на льду 13 минут 4 секунды, отметившись двумя силовыми приемами.

Шипачев весной подписал двухлетний контракт с новообразованным клубом "Вегас", став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Со сборной России Шипачев выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.

Смотрите также

"Сент-Луис" проиграл "Далласу" в предсезонном матче НХЛ, Костин забросил шайбу

Клуб НХЛ "Миннесота" подписал с Койву двухлетний контракт на $11 млн

Генменджер: Задоров является важной частью обороны клуба НХЛ "Колорадо"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Лавров: Россия долго ждала с ответом США по принципу "tit for tat"
3
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
4
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
5
Лавров: РФ заинтересована в сохранении ДРСМД, но без нарушений со стороны США
6
Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании
7
Генсек НАТО: Турция начала переговоры о закупке систем ПВО у Франции и Италии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама