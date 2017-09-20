Клуб НХЛ "Вегас" обыграл "Колорадо" в дебютном матче Шипачева

ТАСС, 20 сентября. "Вегас" победил "Колорадо" со счетом 4:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Брэд Хант (6-я минута), Джонатан Маршессо (7), Оскар Линдберг (8) и Томас Хайка (56). У "Колорадо" шайбу забросил Натан Маккиннон (38).

Российский форвард "Вегаса" Вадим Шипачев сыграл дебютный матч за клуб. Он провел на льду 13 минут 4 секунды, отметившись двумя силовыми приемами.

Шипачев весной подписал двухлетний контракт с новообразованным клубом "Вегас", став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Со сборной России Шипачев выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.