Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Шумахера могут перевезти в США в надежде на прорыв в реабилитации

Спорт
20 сентября, 13:47 UTC+3 ТАСС

Жена бывшего гонщика Коринна планирует перевезти своего мужа в Даллас, где они владеют фермой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 сентября. Семья семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера может перевезти его в США для продолжения реабилитации в клинике в Далласе (штат Техас). Об этом сообщает портал This is F1 со ссылкой на немецкий журнал Bravo.

Смотрите также

Хэмилтон превзошел рекорд Шумахера по победам в квалификациях "Формулы-1"

В Германии откроется бесплатная выставка автомобилей Шумахера

Мужчина угрожал семье Михаэля Шумахера, требуя €900 тысяч

На данный момент мало информации о том, в каком состоянии находится Шумахер, получивший серьезные травмы мозга в 2013 году. Он проходит реабилитацию на вилле в Швейцарии, где за ним присматривает команда профессиональных медиков. Как сообщает издание, состояние Шумахера до сих пор остается слабым.

Жена бывшего гонщика Коринна планирует перевезти своего мужа в Даллас, где они владеют фермой. Там также располагается клиника доктора Марка Уикса, которая для семьи немца является "новой надеждой" в вопросе лечения и реабилитации Шумахера.

"У нас очень большой опыт работы с пациентами, получившими серьезные черепно-мозговые травмы, - цитирует издание Уикса. - В Европе, скорее всего, нет ни одной клиники, которая работала с таким количеством похожих случаев".

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле.

Шумахер является семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004). Обладает рекордами "королевских гонок" по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (пять).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская утверждает, что православный активист Калинин задержан после ее обращения
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
4
Терентьев: комиссия спортсменов МПК еще в марте указывала на махинации британцев
5
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
6
Премьер Испании считает операцию в Каталонии обоснованной
7
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама