Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконным

Спорт
20 сентября, 14:03 UTC+3 ТАСС

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Бубка перечислил $45 тысяч на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является Балахничев

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Бубка

Сергей Бубка

© Вадим Жернов/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Выплаты, произведенные членом Международного олимпийского комитета (МОК) Сергеем Бубкой бывшему главе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничеву, не были чем-то незаконным. Об этом заявил Бубка, чьи слова приводит издание L'Eqiupe.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Бубка перечислил $45 тысяч на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является Балахничев. Кроме того, по данным издания, за день до этого с данного счета был осуществлен перевод аналогичной суммы на счет компании, принадлежащей сыну бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака.

Смотрите также

Балахничев: говорить о коррупции в отношении денежных переводов Бубки наивно

Балахничев: оспаривать решение CAS бессмысленно

IAAF поддерживает решение CAS оставить в силе отстранение бывшего главы ВФЛА Балахничева

"Я полностью отрицаю, что совершил что-то незаконное, - сказал Бубка. - Выплаты Валентину Балахничеву производились в качестве оплаты за услуги в связи с развитием турнира по прыжкам с шестом "Звезды шеста".

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе прошлого года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лидию Шобухову, если она заплатит за его молчание, и за то, что он не сообщил о переводе Шобуховой денег бывшему старшему тренеру сборной России по группе выносливости Алексею Мельникову. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и Чикагском марафоне 2012 года.

В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд оставил в силе пожизненную дисквалификацию Балахничева, наложенную на него IAAF в январе 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская утверждает, что православный активист Калинин задержан после ее обращения
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
4
Терентьев: комиссия спортсменов МПК еще в марте указывала на махинации британцев
5
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
6
Премьер Испании считает операцию в Каталонии обоснованной
7
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама