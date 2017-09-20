Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконным

ТАСС, 20 сентября. Выплаты, произведенные членом Международного олимпийского комитета (МОК) Сергеем Бубкой бывшему главе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничеву, не были чем-то незаконным. Об этом заявил Бубка, чьи слова приводит издание L'Eqiupe.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что Бубка перечислил $45 тысяч на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является Балахничев. Кроме того, по данным издания, за день до этого с данного счета был осуществлен перевод аналогичной суммы на счет компании, принадлежащей сыну бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака.

"Я полностью отрицаю, что совершил что-то незаконное, - сказал Бубка. - Выплаты Валентину Балахничеву производились в качестве оплаты за услуги в связи с развитием турнира по прыжкам с шестом "Звезды шеста".

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе прошлого года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лидию Шобухову, если она заплатит за его молчание, и за то, что он не сообщил о переводе Шобуховой денег бывшему старшему тренеру сборной России по группе выносливости Алексею Мельникову. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и Чикагском марафоне 2012 года.

В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд оставил в силе пожизненную дисквалификацию Балахничева, наложенную на него IAAF в январе 2016 года.