Балахничев считает, что оспаривать решение CAS бессмысленно

МОСКВА, 21 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев считает, что оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, который оставил в силе его пожизненное отстранение от легкой атлетики, бессмысленно. Об этом он заявил ТАСС.

CAS в понедельник объявил об отклонении апелляций Балахничева, бывшего старшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова и бывшего маркетингового консультанта Международной ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) Папы Массаты Диака на пожизненное отстранение, наложенное комиссией IAAF по этике в 2016 году. Решение CAS можно оспорить только в Федеральном суде Швейцарии, который не сможет отметить решение CAS, но вправе отправить его на пересмотрение в случае обнаружения фактов нарушения процедурных норм.

"Не думаю, что есть смысл его оспаривать, - сказал Балахниев. - С моим адвокатом Артемом Пацевым мы еще подумаем на эту тему, но даже когда мы подавали апелляцию в CAS, с учетом геополитической ситуации, я понимал, что решение будет не в мою пользу".

В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева и Мельникова от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой. Балахничева признали виновным в том, что по договоренности с Мельниковым и другими лицами он решил не привлекать к дисциплинарной ответственности российскую легкоатлетку Лилию Шобухову, нарушившую антидопинговые правила, если она заплатит за их молчание. Он также не сообщил в IAAF, что Шобухова перевела деньги Мельникову за продолжение выступлений. Кроме того, ему ставится в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде-2012 в Лондоне и Чикагском марафоне - 2012.