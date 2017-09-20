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Россиянки сыграют со словачками в первом раунде Кубка Федерации по теннису

Спорт
20 сентября, 18:26 UTC+3 ТАСС

Игры пройдут 11-12 февраля в Словакии

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Российские теннисистки Екатерина Макарова, Дарья Касаткина и капитан сборной России Анастасия Мыскина (слева направо) в перерыве парного поединка 1/4 финала Кубка Федерации против команды Нидерландов

Российские теннисистки Екатерина Макарова, Дарья Касаткина и капитан сборной России Анастасия Мыскина (слева направо) в перерыве парного поединка 1/4 финала Кубка Федерации против команды Нидерландов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 20 сентября. Женская сборная России по теннису сыграет с командой Словакии в первом раунде второй Мировой группы Кубка Федерации. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Игры пройдут 11-12 февраля на домашних кортах сборной Словакии. В апреле российская команда в Москве уступила бельгийкам в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации и лишилась возможности сыграть в восьмерке сильнейших турнира в 2018 году. Российские теннисистки покинули Мировую группу в 2016 году впервые с 1998 года.

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Кубок Федерации разыгрывается с 1963 года и является чемпионатом мира среди женских команд. Чаще других трофеем владела сборная США (17 раз). Российская команда выигрывала турнир четырежды (2004, 2005, 2007, 2008).

Мужская команда в Кубке Дэвиса в сезоне 2018 года начнет выступление в первой группе зоны Европы и Африки. Как команда, имеющая второй номер посева, россияне начнут выступление в розыгрыше со второго раунда. Матчи пройдут с 6 по 8 апреля в России, соперником станет победитель матча

Австрия - Белоруссия. В минувшие выходные россияне уступили команде Венгрии в матче плей-офф Кубка Дэвиса и покинула Мировую группу.

Сборная России в последний раз побеждала в Кубке Дэвиса в 2006 году, когда в составе команды выступали Марат Сафин, Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко. В финале же команда в последний раз играла в 2007 году.

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