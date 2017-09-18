Очередное падение: сборная России уступила венграм и покинула Мировую группу Кубка Дэвиса

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ТАСС, 18 сентября. Сборная России по теннису уступила команде Венгрии в матче Кубка Дэвиса и покинула Мировую группу. Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3-1 в пользу венгров.
В воскресенье в четвертой игре Карен Хачанов уступил Мартону Фучовичу со счетом 5:7, 4:6, 4:6.
Российские теннисисты вернулись в элитный дивизион год назад, переиграв сборную Казахстана. А до этого в последний раз команда России выступала в Мировой группе в 2012 году.
В Мировой группе выступают 16 команд, проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите. В феврале сборная России уступила команде Сербии со счетом 1-4, получив в соперники по стыковым матчам одного из победителей турнира в европейско- африканской группе - сборную Венгрии.
Вылет сборной России из Мировой группы не стоит воспринимать как трагедию. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон.
"Мы очень хорошо сыграли на Открытом чемпионате США, команда была собрана правильно, но кроме Константина Кравчука ни у кого нет опыта игр на Кубке Дэвиса. Большой трагедии в этом нет, это не поражение всего российского тенниса", - сказал Камельзон.
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников назвал вылет команды "разочарованием".
Капитан сборной России Игорь Куницын заверил болельщиков, что команда будет биться за возвращение в Мировую группу.
"Если вспомнить, то из первой группы как-то два года выпадала сборная Испании, там же мы сейчас увидим аргентинцев (прошлогодних победителей Кубка Дэвиса - прим. ТАСС), возможно, что туда вылетят и швейцарцы, - сказал Куницын. - Это связано с календарем, ведь когда матчи Кубка Дэвиса проходят после турниров Большого шлема, то преимущество имеют те, кто рано вылетает. Конечно, вылететь (из Мировой группы) очень обидно и неприятно, но на следующий год будем биться за право вернуться".
Говоря о главных причинах поражения от венгров, Куницын отметил, что российские теннисисты не успели перестроиться на новое покрытие корта.
"Были минимальные сроки на восстановление и на переход на грунт, - отметил Куницын. - Так как ребята хорошо сыграли в Нью-Йорке, то прилетели поздно, времени не хватило на то, чтобы подготовиться и показать свой максимальный теннис. Но по самоотдаче и желанию играть никаких претензий нет, большое спасибо ребятам. Венгры же воспользовались преимуществом выбора покрытия, они осложнили ситуацию нам, но для Кубка Дэвиса это нормально".
В 2012 году российские теннисисты покинули высший дивизион и с тех пор лишь один раз доходили до первого раунда Мировой группы, периодически уступая даже в матчах низшего ранга. Переломным стал 2016 год, когда национальная команда пробилась в основной раунд турнира, но, уступив сербам в первом круге, вновь начала борьбу за выживание, которая завершилась поражением в Будапеште. В следующем сезоне россияне будут выступать в европейско-африканской группе.
Сборная России в последний раз побеждала в Кубке Дэвиса в 2006 году, когда в составе команды были Марат Сафин, Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко. В финале же команда в последний раз играла в 2007 году.