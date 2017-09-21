"Реал" не смог забить в 74-м матче подряд и не сумел превзойти рекорд "Сантоса"

ТАСС, 21 сентября. Мадридский "Реал" не смог забить ни одного мяча в ворота "Бетиса", тем самым прервав свою серию из 73 матчей, в которых игроки команды непременно отличались голом.

В среду подопечные Зинедина Зидана проиграли на своем поле "Бетису" в матче пятого тура чемпионата Испании со счетом 0:1.

Рекорд принадлежит бразильскому "Сантосу", который с Пеле в составе в период с 1961 по 1963 год отличался в 73 матчах подряд во всех турнирах.

До встречи с "Бетисом" "Реал" в последний раз не забивал ни одного гола в апреле 2016 года в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:0).