"Реал" не смог забить в 74-м матче подряд и не сумел превзойти рекорд "Сантоса"

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ТАСС, 21 сентября. Мадридский "Реал" не смог забить ни одного мяча в ворота "Бетиса", тем самым прервав свою серию из 73 матчей, в которых игроки команды непременно отличались голом.
В среду подопечные Зинедина Зидана проиграли на своем поле "Бетису" в матче пятого тура чемпионата Испании со счетом 0:1.
Рекорд принадлежит бразильскому "Сантосу", который с Пеле в составе в период с 1961 по 1963 год отличался в 73 матчах подряд во всех турнирах.
До встречи с "Бетисом" "Реал" в последний раз не забивал ни одного гола в апреле 2016 года в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:0).