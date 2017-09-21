Гендиректор института NADO выразил поддержку РУСАДА в вопросе восстановления

ТАСС, 21 сентября. Генеральный директор института Национальных антидопинговых организаций (NADO) Джозеф де Пенсьер от лица организации выразил поддержку Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в вопросе восстановления членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Его слова приводит агентство Reuters.

31 августа на посту генерального директора РУСАДА был утвержден Юрий Ганус. "Теперь, когда у РУСАДА есть новый постоянный генеральный директор, мы хотим поддержать их, чтобы они снова стали соответствовать кодексу WADA и вернулись к активному участию в сети NADO, - сказал де Пенсьер. - В интересах всех NADO и "чистых" спортсменов, которых мы обслуживаем, Россия и ее спортсмены должны иметь сильное, независимое, эффективное, совместимое с кодексом антидопинговое агентство".

14 сентября по итогам встречи членов NADO, прошедшей в Денвере (штат Колорадо, США), главы 16 антидопинговых организаций выступили с заявлением, в котором призвали Международный олимпийский комитет (МОК) не допустить сборную России к участию в Играх-2018. Документ подписали руководители антидопинговых организаций Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании и США, которые при этом не против выступления ряда россиян на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле. К 18 сентября количество антидопинговых организаций, входящих в NADO и поддержавших этот призыв, возросло до 28. Заявление также поддержали агентства Багамских островов, Барбадоса, Французского сообщества Бельгии, Эстонии, Фландрии (Бельгия), Гватемалы, Исландии, Польши, Пуэрто-Рико, Сан- Марино, Испании и Швейцарии.

Ранее президент WADA Крейг Риди заявил, что его организация во многом не разделает позицию руководителей агентств. Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро также выступила против дисквалификации сборной России.

27 июня WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить самостоятельное допинг-тестирование и его планирование. WADA постановило провести с 27 по 29 сентября полный аудит РУСАДА и в ноябре на заседании совета учредителей заслушать отчет аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.