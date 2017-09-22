Швейцарец Каттанео стал и. о. президента Европейского союза велосипедистов

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Швейцарец Рокко Каттанео стал исполняющим обязанности президента Европейского союза велосипедистов (UEC) вместо француза Давида Лапартьена, покинувшего свой пост в связи с избранием на должность главы Международного союза велосипедистов (UCI).
В норвежском Бергене прошло внеочередное заседание руководящего совета UEC в связи с тем, что президент организации Лапартьен был вынужден покинуть свой пост, так как в четверг он победил на выборах президента UCI на конгрессе организации.
Каттанео был назначен на должность и. о. президента UEC, которую он будет занимать до марта 2018 года, когда пройдет следующий конгресс UEC. На нем будет выбран новый президент организации, который останется на этом посту до 2021 года.
Каттанео стал вице-президентом UEC в марте 2017 года. С 2005 по 2013 год он был членом руководящего комитета UCI.