Федор Емельяненко откроет в Новогорске школу единоборств своего имени

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСC/. Российский боец и президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко откроет школу своего имени в Новогорске. Об этом ТАСС сообщили организаторы торжественного мероприятия, которое пройдет 27 сентября.

Помимо Емельяненко, в мероприятии также примут участие глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, президент "Академии бокса" Тимофей Кургин и другие.

Емельяненко в настоящий момент находится в США на заключительном этапе переговоров по следующему поединку в организации Bellator.