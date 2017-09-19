Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bellator пока не планирует анонсировать следующий бой Федора Емельяненко

Спорт
19 сентября, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко вылетел в США для проведения заключительной стадии переговоров о своем следующем поединке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Организация Bellator не планирует в ближайшее время анонсировать следующий поединок российского бойца Федора Емельяненко. Об этом ТАСС рассказал директор Bellator по коммуникациям Райан Грэб.

Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко вылетел в США для проведения заключительной стадии переговоров о своем следующем поединке.

"Федор встретится с болельщиками и проведет автограф- сессию. Мы не планируем в ближайшее время анонсировать его следующий поединок", - сказал Грэб.

Емельяненко в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.

Смотрите также

Федор Емельяненко вылетел в США на заключительный этап переговоров по следующему бою

Федор Емельяненко в ближайшее время объявит о следующем поединке

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
2
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
3
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы
4
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
5
Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине
6
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в Беслане
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама