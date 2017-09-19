Bellator пока не планирует анонсировать следующий бой Федора Емельяненко

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Организация Bellator не планирует в ближайшее время анонсировать следующий поединок российского бойца Федора Емельяненко. Об этом ТАСС рассказал директор Bellator по коммуникациям Райан Грэб.

Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко вылетел в США для проведения заключительной стадии переговоров о своем следующем поединке.

"Федор встретится с болельщиками и проведет автограф- сессию. Мы не планируем в ближайшее время анонсировать его следующий поединок", - сказал Грэб.

Емельяненко в своем последнем поединке проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.