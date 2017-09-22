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ЧМ по стрельбе из лука пройдет в октябре в Мексике, несмотря на землетрясения

Спорт
22 сентября, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Проведение турнира запланировано на 15-22 октября

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ТАСС, 22 сентября. Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет в Мехико в запланированные сроки, несмотря на землетрясения, произошедшие в Мексике за последний месяц. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной федерации стрельбы из лука.  

Проведение чемпионата мира запланировано на 15-22 октября.

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"От имени Всемирной федерации стрельбы из лука я приношу свои глубочайшие соболезнования Мексике в связи со стихийным бедствием, которое привело к трагической гибели людей, - заявил генеральный секретарь Всемирной федерации стрельбы из лука Том Дэйлин. - Мы находились в постоянном контакте с организаторами из Мехико и приняли решение, что чемпионат мира должен пройти в запланированные сроки".

"Нас заверили нас в том, что борьба с последствиями землетрясений является приоритетом для властей страны, а подготовка к чемпионату мира и конгрессу Всемирной федерации будет идти, как и планировалась", - добавил Дэйлин, подчеркнув, что федерация ведет ведет постоянный мониторинг с целью оценки степени влияния землетрясений на предстоящий турнир.

Ранее из-за землетрясений Международный паралимпийский комитет перенес на неопределенные даты чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу, которые должны были пройти в Мехико с 30 сентября по 6 октября. По аналогичной причине также были перенесены четыре матча Кубка Мексики по футболу.

За последний месяц в Мексике произошло несколько землетрясений. Самое разрушительное из них - магнитудой 7,1 - случилось во вторник. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, в столице страны разрушены более 40 зданий. Со среды в Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате бедствия, число которых, по последним данным, составляет 286 человек.

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