ЧМ по стрельбе из лука пройдет в октябре в Мексике, несмотря на землетрясения

Фонд исследований искусственного интеллекта размером $50 млн появится в СШАСоциальная ответственность 22 сентября, 17:44
Горшков сожалеет о решении Кавагути и Смирнова завершить карьеру фигуристовСпорт 22 сентября, 17:43
Путин ознакомился с электромобилем и суперсовременным метропоездомЭкономика и бизнес 22 сентября, 17:36
Источник: тренер ХК "Куньлунь" Кинэн пропустит матч со "Спартаком" из-за дисквалификацииСпорт 22 сентября, 17:32
Дриусси и Маммана вошли в список 50 лучших молодых футболистов по версии L'EquipeСпорт 22 сентября, 17:21
Олимпийская чемпионка по борьбе Воробьева приступит к тренировкам до конца декабряСпорт 22 сентября, 17:19
Путин раскритиковал организацию общественных перевозок в регионахЭкономика и бизнес 22 сентября, 17:05
Неймар пропустит матч чемпионата Франции против "Монпелье" из-за травмыСпорт 22 сентября, 17:03
Российские волейболистки обыграли команду Украины в стартовом матче ЧЕСпорт 22 сентября, 16:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 22 сентября. Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет в Мехико в запланированные сроки, несмотря на землетрясения, произошедшие в Мексике за последний месяц. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной федерации стрельбы из лука.
Проведение чемпионата мира запланировано на 15-22 октября.
"От имени Всемирной федерации стрельбы из лука я приношу свои глубочайшие соболезнования Мексике в связи со стихийным бедствием, которое привело к трагической гибели людей, - заявил генеральный секретарь Всемирной федерации стрельбы из лука Том Дэйлин. - Мы находились в постоянном контакте с организаторами из Мехико и приняли решение, что чемпионат мира должен пройти в запланированные сроки".
"Нас заверили нас в том, что борьба с последствиями землетрясений является приоритетом для властей страны, а подготовка к чемпионату мира и конгрессу Всемирной федерации будет идти, как и планировалась", - добавил Дэйлин, подчеркнув, что федерация ведет ведет постоянный мониторинг с целью оценки степени влияния землетрясений на предстоящий турнир.
Ранее из-за землетрясений Международный паралимпийский комитет перенес на неопределенные даты чемпионаты мира по плаванию и пауэрлифтингу, которые должны были пройти в Мехико с 30 сентября по 6 октября. По аналогичной причине также были перенесены четыре матча Кубка Мексики по футболу.
За последний месяц в Мексике произошло несколько землетрясений. Самое разрушительное из них - магнитудой 7,1 - случилось во вторник. После удара стихии было зафиксировано 11 повторных толчков, в столице страны разрушены более 40 зданий. Со среды в Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим в результате бедствия, число которых, по последним данным, составляет 286 человек.