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Российские волейболистки обыграли команду Украины в стартовом матче ЧЕ

Спорт
22 сентября, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу российской команды

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© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Украины в стартовом матче чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Грузии и Азербайджане. Встреча группы С прошла в Баку.

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Игра завершилась со счетом 3-2 в пользу россиянок. Самой результативной волейболисткой встречи стала украинка Анастасия Чернуха, набравшая 27 очков. В составе российской сборной лидером по количеству очков стала Татьяна Кошелева (21).

В следующем матче россиянки сыграют с турецкими волейболистками. Команда Украины встретится с командой Болгарии. Обе игры пройдут 23 сентября.

Женская сборная России шесть раз выигрывала чемпионат Европы. На двух последних европейских первенствах россиянки занимали первое место (2013, 2015).

На предварительном этапе 16 команд разбиты на четыре группы. Победители групп выходят в 1/4 финала, команды, занявшие вторые и третьи места, проведут дополнительные матчи плей-офф. Чемпионат Европы завершится 1 октября.

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