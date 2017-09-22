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Болельщиков "Ливерпуля" и МЮ проинструктировали о правилах поведения на матчах ЛЧ в Москве

Спорт
22 сентября, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

По информации Би-би-си, всего в Москву на матчи Лиги чемпионов приедет порядка 2 тыс. английских болельщиков

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Болельщики "Манчестер Юнайтед"

Болельщики "Манчестер Юнайтед"

© EPA/GEORGI LICOVSKI

ТАСС, 22 сентября. Болельщики английских "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" были проинструктированы клубами по вопросам безопасности на выездных матчах группового этапа Лиги чемпионов, которые пройдут в Москве. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

"Ливерпуль" 26 сентября сыграет в гостях со "Спартаком". МЮ на следующий день встретится с ЦСКА.

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По информации Би-би-си, всего в Москву на матчи Лиги чемпионов приедет порядка 2 тыс. английских болельщиков. Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" попросил своих фанатов "не надевать клубную атрибутику" и "не ходить по Москве в одиночку". Также болельщики обеих команд были предупреждены, что в местах их массового скопления будут находиться усиленные наряды сотрудников полиции.

В пятницу стало известно, что УЕФА оштрафовал "Спартак" на €60 тыс. и запретил продавать билеты на следующий выездной матч команды в Лиге чемпионов (с "Севильей" 1 ноября). Причиной послужило поведение болельщиков красно- белых во время матча первого тура турнира со словенским "Марибором" - он зажгли несколько петард, одна из них была запущена на поле и приземлилась в районе центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина из Германии.

После первого тура группового этапа "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице группы E, опережая "Марибор" и отставая от "Севильи" и "Ливерпуля" по дополнительным показателям. ЦСКА идет на втором месте в группе А, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей "Манчестер Юнайтед" и опережая "Бенфику" и "Базель".

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