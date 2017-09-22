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Каррера: "Спартак" будет радоваться осечкам соперников в чемпионате

Спорт
22 сентября, 19:21 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 22, сентября. /ТАСС

Главный тренер московского клуба считает, что команда должна выкладываться в каждой игре

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАРАСОВКА /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты и тренеры "Спартака" будут радоваться осечкам других команд в чемпионате России, но красно-белым будет сложно завоевать титул. Об этом журналистам рассказал главный тренер московского клуба Массимо Каррера.

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"Шансы на чемпионство? Нам будет очень сложно, нужно будет радоваться проигрышам других команд. Для нас важно максимально выкладываться в каждой игре. Я думаю, что понял в чем проблема, почему команда пропускает голы в последние 10 минут игры. Я стараюсь решить это, объяснил игрокам, мы работаем над этим", - сказал Каррера.

"Когда так много играешь, находить мотивацию для всех нелегко. Конечно, когда ты играешь против "Ливерпуля" - даже без посторонней мотивации игроки мотивированы сами по себе. Я могу это сказать уверенно, так как играл за "Ювентус" и мы боролись за титул, и за "Аталанту", где нам нужно было спасаться. Мотивироваться в таком плотном графике очень сложно, самые опасные матчи именно те, которые на бумаге кажутся легкими", - отметил он.

В субботу в матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" сыграет с махачкалинским "Анжи", а 26 сентября во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов сразится с английским "Ливерпулем".

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