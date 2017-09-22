Каррера: "Спартак" будет радоваться осечкам соперников в чемпионате

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты и тренеры "Спартака" будут радоваться осечкам других команд в чемпионате России, но красно-белым будет сложно завоевать титул. Об этом журналистам рассказал главный тренер московского клуба Массимо Каррера.
"Шансы на чемпионство? Нам будет очень сложно, нужно будет радоваться проигрышам других команд. Для нас важно максимально выкладываться в каждой игре. Я думаю, что понял в чем проблема, почему команда пропускает голы в последние 10 минут игры. Я стараюсь решить это, объяснил игрокам, мы работаем над этим", - сказал Каррера.
"Когда так много играешь, находить мотивацию для всех нелегко. Конечно, когда ты играешь против "Ливерпуля" - даже без посторонней мотивации игроки мотивированы сами по себе. Я могу это сказать уверенно, так как играл за "Ювентус" и мы боролись за титул, и за "Аталанту", где нам нужно было спасаться. Мотивироваться в таком плотном графике очень сложно, самые опасные матчи именно те, которые на бумаге кажутся легкими", - отметил он.
В субботу в матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" сыграет с махачкалинским "Анжи", а 26 сентября во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов сразится с английским "Ливерпулем".