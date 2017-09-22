Эксперт: клубы РФПЛ экономят силы в матчах Кубка России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) имеют проблемы с мотивацией во время выступлений в Кубке России. Об этом рассказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, слова которого приводит портал gazeta.ru.

На стадии 1/16 финала Кубка России десять из 16 клубов РФПЛ покинули турнир, в том числе "Зенит", ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар".

"Результаты не стали неожиданностью, - сказал Игнатьев. - Не первый год возникает ситуация, когда командам элитного дивизиона не хватает мотивации, чтобы совместить участие в баталиях за Кубок страны и чемпионате. Экономят силы в Кубке, этим пользуются их оппоненты, уступающие в классе, но более заряженные на борьбу. У них больше страсти, огня, желания повысить свой престиж за счет победы над фаворитом".

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в конце октября. Все пары 1/8 финала выглядят следующим образом: "Динамо" (Санкт-Петербург) - "СКА-Хабаровск", "Олимпиец" - "Шинник", "Авангард" - "Тамбов", "Ростов" - "Амкар", "Спартак" - "Спартак-Нальчик", "Крылья Советов" - "Рубин", "Томь" - "Тосно", "Енисей" - "Луч-Энергия".