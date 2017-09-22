Эксперт: клубы РФПЛ экономят силы в матчах Кубка России

Лавров не верит словам Тиллерсона о вмешательстве РФ в американские выборыПолитика 22 сентября, 20:30
Министры ОПЕК+ могут принять решение о продлении сделки не раньше январяЭкономика и бизнес 22 сентября, 20:19
Эксперты рассказали о преимуществах водородного топлива перед электродвигателямиСоциальная ответственность 22 сентября, 20:02
Футболист "Шахтера" Срна приостановил выступления за клуб из-за скандала с допингомСпорт 22 сентября, 19:58
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакцииПолитика 22 сентября, 19:46
США обеспечат развертывание сил стратегического назначения в Южной КорееМеждународная панорама 22 сентября, 19:41
Допинговый случай футболиста "Шахтера" Срны не связан с матчами под эгидой УЕФАСпорт 22 сентября, 19:41
Ещенко: футболист "Спартака" Петкович полностью адаптировался в командеСпорт 22 сентября, 19:40
МИД Сирии: США используют подконтрольных им террористов, чтобы помешать урегулированиюМеждународная панорама 22 сентября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) имеют проблемы с мотивацией во время выступлений в Кубке России. Об этом рассказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, слова которого приводит портал gazeta.ru.
На стадии 1/16 финала Кубка России десять из 16 клубов РФПЛ покинули турнир, в том числе "Зенит", ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар".
"Результаты не стали неожиданностью, - сказал Игнатьев. - Не первый год возникает ситуация, когда командам элитного дивизиона не хватает мотивации, чтобы совместить участие в баталиях за Кубок страны и чемпионате. Экономят силы в Кубке, этим пользуются их оппоненты, уступающие в классе, но более заряженные на борьбу. У них больше страсти, огня, желания повысить свой престиж за счет победы над фаворитом".
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в конце октября. Все пары 1/8 финала выглядят следующим образом: "Динамо" (Санкт-Петербург) - "СКА-Хабаровск", "Олимпиец" - "Шинник", "Авангард" - "Тамбов", "Ростов" - "Амкар", "Спартак" - "Спартак-Нальчик", "Крылья Советов" - "Рубин", "Томь" - "Тосно", "Енисей" - "Луч-Энергия".