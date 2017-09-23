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Хрюнов поставил бы памятник боксеру Кудряшову в случае его победы над Дортикосом

Спорт
23 сентября, 15:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Поединок Кудряшов - Дортикос в рамках Всемирной суперсерии бокса пройдет в ночь на воскресенье в американском Сан-Антонио

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МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Промоутер и организатор боксерских боев Владимир Хрюнов заявил, что в случае победы россиянина Дмитрия Кудряшова над кубинцем Юниером Дортикосом в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса он поставил бы ему памятник в Волгодонске. Об этом он рассказал ТАСС.

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Поединок Кудряшов - Дортикос пройдет в ночь на воскресенье в американском Сан-Антонио, на кону будет стоять титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.

"Шансы у Кудряшова и Дортикоса равные, но все мы понимаем - это будет бой на выезде, а значит, Кудряшову нужно будет сделать что-то, чтобы войти в историю и одержать победу вопреки. Если ему это удастся, я бы на въезде в Волгодонск поставил бы памятник Кудряшову в казачьей форме размером с тот, что стоит в станице Вешенской Григорию Мелехову [главному герою романа Михаила Шолохова "Тихий Дон"]", - заявил Хрюнов.

В активе Дортикоса, который владеет титулом WBA, 21 победа (20 - нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кудряшова 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение.

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