Хрюнов поставил бы памятник боксеру Кудряшову в случае его победы над Дортикосом

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Промоутер и организатор боксерских боев Владимир Хрюнов заявил, что в случае победы россиянина Дмитрия Кудряшова над кубинцем Юниером Дортикосом в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса он поставил бы ему памятник в Волгодонске. Об этом он рассказал ТАСС.

Поединок Кудряшов - Дортикос пройдет в ночь на воскресенье в американском Сан-Антонио, на кону будет стоять титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.

"Шансы у Кудряшова и Дортикоса равные, но все мы понимаем - это будет бой на выезде, а значит, Кудряшову нужно будет сделать что-то, чтобы войти в историю и одержать победу вопреки. Если ему это удастся, я бы на въезде в Волгодонск поставил бы памятник Кудряшову в казачьей форме размером с тот, что стоит в станице Вешенской Григорию Мелехову [главному герою романа Михаила Шолохова "Тихий Дон"]", - заявил Хрюнов.

В активе Дортикоса, который владеет титулом WBA, 21 победа (20 - нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кудряшова 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение.